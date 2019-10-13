Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beş gün önce başlayan Barış Pınarı Harekatı’na katılan komandolara bir destek de evlatlarından geldi. Ankara’da Rauf Orbay Ortaokulu’nda eğitim gören yüzlerce asker çocuğu, Barış Pınarı Harekatı’na katılan kahraman komandolara destek için İzmir Marşı'nı ve mehter marşlarını çaldı. Barış Pınarı Harekatı'na katılan kahramanların çocukları, hem babalarına olan özlemini hem de sevgilerini dile getirdi.

Babalarını uzun süredir görmeyen minikler, harekatın başarıyla sonuçlandırılmasını dileyerek, babalarına ve silah arkadaşlarına hep birlikte selamlarını gönderdi.

"Görevlerini başarıyla tamamlamalarını ve sağ salim dönmelerini istiyorum"

Babasına olan özlemini kemanla dindirdiğini ifade eden Lena Ekizer şöyle konuştu:

“Kemana 7 sene önce başladım. Burada az zamanda çok iş başardık. Büyük bir orkestrayız. Beni kemanla Senem hoca tanıştırdı. Keman çok zor ama Senem hocamız pratik ve eğlenceli bir şekilde öğrettiği için kolay oluyor. Buradan babama ve silah arkadaşlarıma selam gönderiyorum. Görevlerini başarıyla tamamlamalarını ve sağ salim dönmelerini istiyorum. Seni çok özledim babacığım.”

Asker çocuğu olmanın zorluklarına dikkat çeken Elif Akgül ise, "Bundan tam 6 yıl önce ablamın gitar konserinde Senem hocaya hayran kaldık. Annem de benim enstrüman çalmam gerektiğini söyledi. İlk başladığımda çok zorlandım. Notlardan korkmaya başladım. Çok çalıştım benden yaşça büyük kemancılarla çalmaya başladım ama sonunda başardım. Bir asker çocuğu olarak operasyondaki babalarımıza, askerlerimize dualarımızı eksik etmiyoruz. Onları çok seviyoruz. İnşallah buraya sağ salim gelirler. Onları çok seviyoruz" ifadelerini kullandı.

“Babam gelirse kemanımla ona güzel şeyler çalacağım”

Babasının görevden dönünce kemanıyla güzel parçalar çalacağını belirten Ayşe Zeynep Sara, "2 yıldır keman çalıyorum. Kemanla tanıştıktan sonra hayatım değişti. Duygulandığım zaman keman çalıyorum. Bütün askerlerimizin sağlıklı bir şekilde buraya gelmesini istiyorum. Ben de bir asker çocuğuyum. Babamla 3 aydır ayrıyım. Gelmesine az kaldı bunu biliyorum. Babam gelirse kemanımla ona güzel şeyler çalacağım. Asker çocuğu olduğum için çok gurur duyuyorum" diye konuştu.

"Ben de babama ‘Bir masal anlat baba’ şarkısını öğrenip, ona çalmak istiyorum"

Babasını çok özlediğini ifade eden Özge Su Şeker de şu ifadeleri kullandı:

“Keman çalmak çok eğlenceli ve güzel çalışmalar yapıyoruz. Hem arkadaşlık bağımız artıyor. Bir asker kızı olarak hem mutluyum hem mutsuzum. Çünkü ben alıştım artık babamın olmamasına. Ben küçükken de babam yanımızda pek kalmıyordu. Her Ankara’ya geldiğimizde babam gidiyordu. Sanırım en kısa görevlerinden biri bu olacak. Babamla görüşüyoruz da, ara sıra izin alıyor geliyor yanımıza. Babamın morali güzel düzgün. Bizi görünce daha çok mutlu oluyor. Babamdan 3 gün boyunca haber alamadık. Çok korktuk sonradan öğrendik hasta olmuş. Ben babamı ablamla karşılamak istiyorum. Ben de babama ‘Bir masal anlat baba’ şarkısını öğrenip ona çalmak istiyorum. Çok dikkatli olsunlar, kolay gelsin. Babamı çok özledim. Sağ salim gelsinler. Biz tüm kalbimizle inanıyoruz. Türkiye olarak onlara güveniyoruz.”

“Babam ilk defa bu konserime gelemedi”

Babasının ilk defa konserine gelemediğini ve çok özlediğini ifade eden Azra Karakurt ise, “Kemanı 1 yıldır çalışıyorum. Önceden beri kemana ilgiliydim. Senem hocamız duyuru yaptı ben de gitmek istedim. Ben kemanıma 'süslü' adını koydum. Hedefim büyüyünce büyük bir sanatçı olmak. Babam da asker, ne zaman gelecek bilmiyorum. Küçüklüğümden beri babam hep göreve gitti geldi ve ben bu duruma alıştım. Babam burada olsa Zombi parçasını çalmak isterdim. Babam burada olsa eminim ki konsere gelirdi. İlk defa bu konserime gelemedi. Babamı çok özledim. İnşallah sağ salim bir şekilde döner” şeklinde konuştu.

Çocukların kendilerine emanet olduğunu bildiren Senem Eskioğlu Yılmaz, "Biz bir aileyiz. Buraya gelen çocuklar, benim çocuğum. Operasyona gidenler hepsi bizim kardeşimiz, ağabeyimizdir. Öncelikli olarak hepsinin sağ salim dönmelerini diliyoruz. Emanetleri bizde, emanetlerine gözüm gibi bakıyorum. Onların yaşadıkları her şeyi biz de yaşıyoruz. Çocuklar farklı duyguları anlattılar. Onların hepsi benim çocuğumdur. Hepsinin içinde 'babam geldiği zaman ona bunu çalmak istiyorum.' Çoğu konserlerimizi babaların geliş gidiş tarihine göre değiştiriyoruz. Sağlıkla ve başarılı bir şekilde evlatlarının yanına dönmelerini istiyorum" dedi.