Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Son yıllarda ‘hızlı moda’ diye bir kavram yayıldı sektörlere. Giyimde, mobilyada, beyaz eşyada, mutfak aletlerinde; kısacası her şeyde. Her hafta, hatta her gün değişen vitrinler, her hafta eklenen ürünler. Büyük bir hız var mağazalarda. Fakat son dönemde bu hızın biraz kesildiğini görmek mümkün. Vitrinlerin değişme zamanı uzadı, mağazalara gelen ürün çeşidi azaldı. Mutlaka dikkatinizi çekmiştir. Özellikle her hafta ‘ne var ne yok’ diye şöyle bir dolaşmaya çıkan kadınların fark etmemesi imkânsız. Bu değişikliği ekonomik sebepler getirdi elbette.

Bu sezon ise daha başka bir şey var çarşıda. Geçen yıldan çok iyi tanıdığım bazı ürünler görüyorum. Bunlara en iyi örnek kabanlar, mevsimlik mont ve yağmurluklar... Mevsim sonu satışlarda yüzde 70’e kadar ucuzlamıştı bu ürünler. Şimdi gerek vitrinde, gerek internet mağazalarında bu ürünlerin bazılarının geçen yılın da üzerine çıktığını görmek mümkün. Hem de renk, model, kumaş, marka; hepsi aynıyken tek şey değişmiş; fiyatı... Eskiden geçtiğimiz sezonun ürünleri ya ‘geçen sezon’ etiketiyle satılır ya da outlet mağazalarına gönderilirdi, şimdi yeniden vitrinde, internet sitesinde. Tabii bunun sebebi artan maliyetler, tasarım, üretim, yeni kumaş gibi birçok şey olabilir ama eskiyi alıyorsak, en azından daha uygun fiyata alabilmek gerektiğini düşünüyorum. Tüketicinin de bu bilinçle hareket edip “Bu eski ürünün fiyatı neden yeni” diye sorması gerek.

Montlar 120 liradan satışta

Bu yıl vitrinlere baktığımızda fiyatı en fazla artan ürünlerin montlar olduğunu görmek mümkün. Üstelik üzerinde ‘naylon’ yazan ürünler bunlar. Belki 1-2 ay giyilebilecek yağmurlukların fiyatı ise 200 liradan başlıyor; fiyatları ‘en uygun’ olarak bildiğimiz mağazalarda dahi. Kabanlar 300 liradan, mantolar ise 400 liradan başlıyor. İhtiyaç acil değilse, bu fiyatlardan almayın derim.

Ayakkabı ve bota internetten bakın

Giysilerin tam tersi bir durum var ayakkabı piyasasında. Özellikle internet mağazalarına baktığınızda bunu görmeniz mümkün olabilir. Numaranızı bulabilme şansınız varsa ne mutlu. Çünkü yeni sezonda 400 liradan başlayan botların geçen sezondan kalanları 160 liraya kadar düşmüş durumda. Aynı zamanda gelecek yaz için ayakkabılar internette 3’te 1 fiyata kadar düşmüş durumda.

Minimalist hayat cebe de yarıyor

Son dönemin moda kelimelerinden biri ‘minimalist’ hayat tarzı. Giyimde, dekorasyonda, hatta yemekte... Mümkün olan en az eşya anlamına geliyor minimalizm. Bunun için tam fırsat dönemi aslında. Gardıroplarda giymediğiniz ne varsa öncelikle bir yere ayırmalısınız. Daha sonra onları ne yapacağınıza karar vermeye geliyor sıra. Tavsiyeye gelince;

l Yakınlarınızda sizin giymediklerinizi giyebilecek, kullanmadığınız eşyaya ihtiyacı olabilecek birileri mutlaka vardır. Onlara verebileceklerinizi verin.

l Yardım kuruluşları burada hem iyilik yaparak hem de evinizde kullanmadığınız eşyadan kurtularak iki anlamda da hafiflemenize yardım edebilir.

l İkinci el mobilya ve giysi alışverişi bu ara çok moda. Özellikle evde etiketi sökülmeden duran giysileriniz için bu yolu denemenizde yarar var.

Kazak ve hırka 40 TL’den başlıyor

Hızlı modada en fazla değişen ürünlerin başında geliyor kazak ve hırkalar. Rakamlar, tercihin kazaktan çok hırkadan yana kullanıldığını gösteriyor. Kazak ve hırkalarda fiyatlar 40 liradan başlıyor, marka ve modeline göre 500 liraya kadar yükselebiliyor. Pantolonlar ise 70 liradan başlayıp yine marka, model ve kumaşına göre yükselen fiyatlarla tüketiciye sunuluyor.