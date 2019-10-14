Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Bir de “son çıkan modeli en önce alma” takıntısıyla yaşayanlar var ama, bizim çağrımız zaten onlara değil, ihtiyacı olanı en uygun fiyata almak isteyenlere. Aylar önce yurt dışından alınan telefonların önemli bölümü daha ucuza gelebiliyordu. O yol çok kullanılınca devlet vergi kaybını önlemek için kayıt ücretini 150 liradan 500 liraya, daha sonra da 1.500 liraya yükseltti. Ancak 10 bin lira ve üstü telefonları yurt dışından getirmek ‘uygun’ olabiliyor. O hâlde gelin, Avantajix.com yetkilileri, cep telefonunu daha ucuza almak için tavsiyelerini sıralıyor:

* ÖNCELİĞİNİZ NE?: İhtiyacınızı belirleyin. Cep telefonu ya da diğer teknoloji ürünlerinde, ihtiyaç dışı özellikler çöpe atılmış para gibi. Telefonu oyun için alıyorsanız işlemcisine, RAM’ine, depolama alanı ve pil ömrüne dikkat etmek gerek. Fotoğraf ve video çekmek için kamera çözünürlüğü, diyafram önemli. Dizi ya da film izlemek için ekran büyüklüğü ve çözünürlüğü önem kazanır. İhtiyaca göre özellik sınırlayın, boşa para harcamayın.

* BİR ÖNCEKİ: Son çıkanı değil, ondan bir öncekini alın. Çünkü son ürünlerin özelliklere aynı olsa da görünümündeki küçük bir fark için binlerce lira ödemeyin.

* YENİ İÇİN BEKLEYİN: Yeni bir modelse alacağınız, hemen almayın. İlk satışlar, operatör anlaşmaları sebebiyle biraz yüksek olur. 30-40 gün bekleyin.

* İNTERNETTE İNCELEYİN: İnternetteki karşılaştırma siteleri, en uygun fiyatlı ürüne ulaşmanızı sağlar.

* KAMPANYA: Telefona acil ihtiyacınız yoksa, büyük teknoloji mağazalarının indirim günlerini takip edin, internette alarm kurun.

* İKİNCİ EL: Tercihiniz telefonuna gözü gibi bakan, yeni telefonları alma heyecanına sahip olanların ürünlerini tercih edin ama faturasını, IMEI numarasını ve kayıt olup olmadığını kontrol edin. Garanti süresi dolmuş telefonlardan uzak durmakta yarar var.