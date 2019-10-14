Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Tanıtımda birbirinden ünlü isimler vardı. Ünlü oyuncular, sunucular ve ‘Yaşının İyisi Ol’ kitabının yazarı ve mentor Şah Yağcı. Diadermine’in Lift+Booster serisini Watsons ile birlikte tanıttığı etkinlik, cilde güç katmanın püf noktalarının anlatıldığı söyleyişle başladı. Türk Hengel’in Marka Müdiresi Hande Özusta, cildi güçlendiren seriyi tanıtırken “Ürünler günlük bakım kremlerine 2 damla damlatılıp karıştırılarak uygulanıyor ve cildi yenilemek ve kırışıklık görünümünü azaltmak için kremlere güç katıyor, günlük kullanıldığında ciltte gözle görünür bir sıkılaşma sağlıyor, cildin isnekliğini artırıyor, kırışıklığı ve kırışık oluşmasını önlüyor. Cildi canlandıran Lift+C vitamini Booster ise formülündeki C vitamini ile cildi çevre kirliliği, stres gibi yaşlandırıcı faktörlere karşı korumaya yardımcı oluyor” dedi. Yazar Şah Yağcı da insanın her yaşta en iyi hissedebilmesini sağlamak için, kendince tavsiyelerini anlattı.