Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Ülkemizin et üreticilerinden Bonfilet’in COO’su Gıda Mühendisi Kemal Bozkuş, et seçimi yaparken dikkat edilmesi gerekenleri anlattı. Bozkuş’a göre bakılması gereken noktalardan biri, etin rengi. Yeni kesilmiş bir et kadar olmasa da et canlı ve parlak kırmızı renge sahip olmalı. Tabii bu rengi veren kimyasallar da var ama bunun için ikinci sırada ‘koku’ kontrolü var. Etin kendine has kokusunun yanında kimyasal koku hissediyorsanız, kesinlikle almamalısınız. Dokunduğunuzda yapışkan sıvı olmaması da çok önemli. Eti ambalajlı alıyorsanız, son kullanma tarihine mutlaka dikkat edin. Aynı zamanda ambalajın şişmiş ve bombelenmiş olmaması da gerekiyor. Eti uygun fiyatlı bulduğumuzda hepimiz alıp dondurucuya atarız. Eğer böyle yapıyorsanız, eti küçük parçalara bölerek dondurun. Böylelikle çözülmesi kolay olacak, artması hâlinde tekrar dondurmak zorunda da kalmayacaksınız.

Bu arada en iyi satıcının güvendiğiniz satıcı olduğunu da gözden uzak tutmayın. Etin üretiminin her aşamasında kontrolden geçirildiğine emin olduğunuz marka, kasap ve marketin ürünlerini almak, işinizi epeyce kolaylaştıracaktır.