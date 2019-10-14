Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Balıkesir Ayvalık açıklarında batan teknedeki düzensiz göçmenlerden 33'ü sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Olayda bir çocuk hayatını kaybetti, kayıp bir bebek için de arama çalışması başlatıldı.

Altınova Mahallesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan fiber bir tekne, henüz belirlenemeyen nedenle battı.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığına ait uçak, 4 bot ve dalış timi sevk edildi.

Ekipler, sulara gömülen teknede bulunan 35 yabancı uyrukludan 33'ünü kurtararak kıyıya getirdi.

Bir çocuğun hayatını kaybettiği, kayıp bir bebek için de arama çalışması başlatıldığı öğrenildi.