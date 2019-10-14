Kandilli Rasathanesi, İstanbul Silivri açıklarında 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 11.41'de yerin 6.8 kilometre altında gerçekleşen deprem çevre ilçelerde hissedildi.
Silivri'de 3,0 büyüklüğünde deprem
14.10.2019 - 11:57 | Son Güncelleme: 14.10.2019 - 12:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kandilli Rasathanesi, İstanbul Silivri açıklarında 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
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656228 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/656228.aspx
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