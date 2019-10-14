Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Barış Pınarı Harekatı'nın gerçekleştirildiği Suriye'nin Rasulayn kentinden Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine peş peşe 2 roket daha atıldı. Şehir merkezine düşen roketlerden biri bir eve isabet etti. Olay anında kimsenin bulunmadığı öğrenilen evde yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından yangına müdahale başladı.

Yangını söndürme çalışmaları sürerken, bugün Ceylanpınar'a atılan roket sayısı 27 oldu.