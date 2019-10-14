Suriye'nin Ayn El Arab kentinin karşısında bulunan Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde askeri hareketlilik yaşandı. Kirpi olarak adlandırılan 5 adet zırhlı araç, sınırdan askeri birliğe giriş yaptı. Bir süre askeri birlikte bekleyen zırhlılar, daha sonra Kobani sınırından Mürşitpınar üs bölgesine gitti.
Kobani sınırında askeri hareketlilik
14.10.2019 - 16:42 | Son Güncelleme: 14.10.2019 - 16:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye'nin Ayn El Arab (Kobani) kentinin karşısında bulunan Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde askeri hareketlilik yaşandı.
Etiketler : Kobani sınırı,Ayn El Arab,
656274 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/656274.aspx
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