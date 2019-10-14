Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, saat 17.00 sıralarında merkez Tuzcular Caddesi Koca Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları bulunduğu öğrenilen kiracı Ümit U. (32) ile ev sahibi Sebahat Öztürk (90) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. İddiaya göre Ümit U., ev sahibini birçok yerinden bıçaklayarak öldürdü. Ümit U., olayın ardından polise teslim oldu.