Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay Turgutalp Mahallesi Emek Sokak’ta meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan bir binada ikamet eden ve psikolojik sıkıntıları olduğu iddia edilen H.U. (48), 3. kattan atlayarak hayatına son vermek istedi. Pencereden atlayarak ağır yaralanan kadını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı. Yaşlı kadının sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.