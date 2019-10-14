Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat'ın doğusunun teröristlerden arındırılmasına yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatına yurt genelinden destekler gelmeye devam ediyor. Tokat'ta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gülsüm Ana Kız Öğrenci Yurdunda kalan öğrenciler, yurt binası önünde Türk bayrağı açarak İstiklal Marşı okudu. Barkovizyondan yurt binasına yansıtılan “Biz Türkiye’yiz” slayt gösterisi sırasında da duygusal anlar yaşandı. Kahraman Mehmetçik'e destek için bir araya gelen öğrenciler, ardından dua etti.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü öğrencisi Gamze Çınar, “Milletimizin huzuru, bölgemizin barış ve selameti için başlatılan Barış Pınarı Harekatında görevli kahraman askerimize manevi destek için bu akşam buradayız. Öğrenciler olarak Mehmetçik'in yanındayız” diye konuştu.