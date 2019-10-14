Dün HDP Beşiktaş İlçe Binası önünde HDP'nin 7. kuruluş yıl dönümünü kutlamak için toplanan partililer, Barış Pınarı Harekatı’nı protesto etmek amacıyla sloganlar atmıştı. Slogan atmamaları yönündeki uyarıları dikkate almayan partililere polis ekipleri biber gazıyla müdahale etmişti. Olayda gözaltına alınan 9 kişi, bugün çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Beşiktaş'ta gözaltına alınan 9 HDP'li tutuklandı
14.10.2019 - 21:34 | Son Güncelleme: 14.10.2019 - 21:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beşiktaş'ta polisin slogan atmamaları yönündeki uyarılarını dikkate almayınca gözaltına alınan 9 HDP'li tutuklandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Beşiktaş,
656315 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/656315.aspx
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