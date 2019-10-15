Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YPG/PKK’lı teröristler tarafından 10 Ekim Perşembe günü düzenlenen saldırıda ağır yaralanan Elif, o sırada sokaktan geçen bir Suriyeli’nin yardımıyla kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Elif’in kız kardeşi Tuana ve ağabeyi İsmail Terim’in cenaze törenindeki döktüğü gözyaşı ise hafızalarda derin bir iz bıraktı.

Maden Mahallesi’nde başsağlığı dileklerini kabul eden aile, taziye binasını Türk bayraklarıyla donattı. Şoförlük yapan baba İbrahim Halil Terim, üzüntülerinin sürdüğünü fakat Allah’ın sabır verdiğini belirterek şöyle konuştu:

“Elimizden bir şey gelmez Allah verdi, Allah aldı. Kızım bana şefaat edecek ve Rabb’im bizlere cennetini ihsan eder inşallah. Bir değil on Elif feda olsun, vatanım sağ olsun. Devletim olmazsa ben şu an burada duramam. Beş kardeşi daha var, Allah onları bize bağışlasın ve uzun ömürler versin.”

Elif’in kız kardeşi Tuana Terim de ablasıyla arkadaş gibi olduklarını ifade ederek, “Bomba düştüğünü gördüm, ablam cennete gitti.” şeklinde konuştu.