Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Sıcaklığın mevsim normallerinde seyrettiği bölgede rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. Gece en düşük hava sıcaklığı Tunceli'de 6, Erzincan'da 8, Iğdır'da 7, Erzurum'da 3, sıfırın altında olmak üzere Kars ve Ağrı'da 2, Ardahan’ın Göle ilçesinde 4 derece ölçüldü. Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Tunceli'de 29, Erzincan'da 27, Iğdır'da 25, Ağrı'da 23, Erzurum ve Kars’ta 22 ve Ardahan'da 21 derece olacak. Öte yandan hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altına düştüğü kentlerde sabah araçların camları ve arazide bulunan otların üzerini kırağı tuttu.