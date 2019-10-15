Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı ile ilgili gelişmeleri anbean takip eden Suriyeliler, terör örgütünün baskısı yüzünden terk etmek zorunda kaldıkları ülkelerine, evlerine, yaşamlarına kavuşmalarını sağlayacak harekatı destekliyor.

"İnşallah yeniden Suriye'de güven olacak"

Suriye'den 5 yıl önce Türkiye'ye gelen elektrik elektronik mühendisi, 4 çocuk babası Muhammed Çerçenazi, ailesiyle Diyarbakır'da yaşamını sürdürüyor.

Çerçenazi, AA muhabirine Arapça yaptığı açıklamada, terör örgütlerinin baskısı nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kaldıklarını söyledi.

TSK tarafından yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nı desteklediklerini belirten Çerçenazi, bölgenin terör örgütlerinden arındırılmasını beklediklerini ifade etti.

Çercenazi, "Terör örgütleri nedeniyle Türkiye'ye gelmek durumunda kaldık. Burada Cumhurbaşkanı, Türk milleti bize kapılarını açtı, bize yardımcı oldu." dedi.

Türk askerleri için dua ettiklerini, harekatın hayırlı ve başarılı şekilde sonuçlanmasını ümit ettiklerini aktaran Çerçenazi, "İnşallah yeniden Suriye'de güven olacak. Barış Pınarı Harekatı terörü bitirip, sivil halkın evlerine dönmesini sağlayacak. Yeniden Türkiye halkına ve Türkiye Cumhuriyetine teşekkür ediyoruz. Ülkemize dönmek istiyoruz." diye konuştu.

Türkiye'ye minnet duyduğunu dile getiren Çerçenazi, "Tabii ki ülkemize dönmek istiyoruz. Ülkemizde güven bölgesi olmasını istiyoruz. Bu güven de Barış Pınarı Harekatı'ndan dolayı olacak." ifadelerini kullandı.

"Huzurun geleceğine inanıyoruz"

Ailesiyle Siirt'te yaşamını sürdüren Suriyeli 6 çocuk babası Taha Hasan (52) da Barış Pınarı Harekatı'nı desteklediklerini vurguladı.

Ülkesindeki gibi baba mesleği terziliği Siirt'te sürdürdüğünü anlatan Hasan, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin bu harekat ile o bölgede huzur ve güveni tesis edeceğine inanıyorum. Türk askeri oraya huzuru getirmek için girmiş bulunmakta. İnşallah muzaffer olacak. Türk askerinin girdiği yerde düzen kurulmuş vaziyette. Huzurun geleceğine inanıyoruz. Türk askeri girdiği yerde huzur kadar düzeni de tesis ediyor."

Hasan, görüştüğü Suriye'deki akrabalarının da Türk askerinin gelişini sabırsızlıkla beklediklerini söyledikleri bilgisini vererek, "Yeterki can güvenliği olsun, dönüşler olacak. Türk askerinin bir an önce oraya huzuru getirmesini dört gözle bekliyorlar." şeklinde konuştu.