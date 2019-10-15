Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Elbeyli ilçesinden yola çıkan ZMA’lar, geniş güvenlik önlemleri altında Gaziantep istikametini takip ederek Şanlıurfa'nın Suriye sınırına hareket etti. Polis ve jandarmanın eşliğinde askeri tırlara yüklenen ZMA’lar, Barış Pınarı Harekatı kapsamında yola çıktı. Kilis'te sınır hattında yoğunluk yaşanıyor.