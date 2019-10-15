Elbeyli ilçesinden yola çıkan ZMA’lar, geniş güvenlik önlemleri altında Gaziantep istikametini takip ederek Şanlıurfa'nın Suriye sınırına hareket etti. Polis ve jandarmanın eşliğinde askeri tırlara yüklenen ZMA’lar, Barış Pınarı Harekatı kapsamında yola çıktı. Kilis'te sınır hattında yoğunluk yaşanıyor.
Kilis’ten Suriye sınırına askeri sevkıyat
15.10.2019 - 13:16 | Son Güncelleme: 15.10.2019 - 13:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kilis’in Elbeyli ilçesinden Şanlıurfa'nın Suriye sınırına zırhlı muharebe aracı (ZMA) sevkıyatı yapıldı.
Etiketler : Kilis,Suriye sınırı,askeri sevkıyat,
656449 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/656449.aspx
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