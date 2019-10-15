Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre Didim’in Panayır adası önlerinde 4 ayrı operasyonda lastik bot ile yurt dışına çıkmak isteyen, 146 Suriye, 15 Somali, 8 Filistin, 1 Irak, 2 Yemen uyruklu 76’sı çocuk 172 düzensiz göçmen Güney Ege’de görev yapan sahil güvenlik botu tarafından yakalandı. Toplam 4 olayda yakalanan düzensiz göçmen ve düzensiz göçmenlere ait lastik botlar Didim limanına intikal ettirildi.