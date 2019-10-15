Mehmetçik'in Suriye'de teröristleri tek tek temizleyip güvenli bölgeyi kurmasından rahatsız olan HDP'nin halkı sokağa çağırmasının ardından izinsiz gösteri yapmak isteyen gruba müdahale etti. Terör propagandası yapan 2'si kadın 6 kişi Gemlik Dereboyu Taşköprü mevkinde polis ekiplerince gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.