Kaza akşam saatlerinde Esenyurt'ta bulunan bir alışveriş merkezinin (AVM) katlı otoparkında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, araçtan inen gence başka bir sürücü aracıyla çarparak yaralanmasına neden oldu. Yaşanan kaza sonrası otoparkta tartışma çıktığı sürücünün ise kaçtığı öğrenildi. Kaza sonrasında yaralanan genç olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılırken durumunun iyi olduğu öğrenildi.
AVM otoparkında otomobilin çarptığı genç yaralandı
15.10.2019 - 20:40 | Son Güncelleme: 15.10.2019 - 20:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Esenyurt'ta bir AVM otoparkında otomobilin çarptığı genç yaralanırken, sürücü olay yerinden kaçtı.
Kaynak: İHA
Etiketler : AVM,
656534 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/656534.aspx
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