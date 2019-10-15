Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Barış Pınarı Harekatı kapsamından terör örgütü PKK/ YPG’den temizlenen Tel Abdyad’daki evlerine geri dönen siviller Suriye Milli Ordusu birlikleri tarafından karşılandı. Evine dönen yaşlı bir kadınla konuşan Suriye Milli Ordusu komutanı, "Evine hoş geldin anne. Biz burada aileyiz PKK yüzünden evini terk eden herkes inşallah evine döner” ifadelerini kullandı.