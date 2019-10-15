Edinilen bilgiye göre saat 20.45 sıralarında Karacasu’ya bağlı Yenice Mahallesi Karıncalıdağ’da bulunan Bahçeköy Mevkiinde yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Yağan yağmura rağmen büyüyen yangına Nazilli Orman İletme Müdürlüğüne bağlı 5 arazöz, 2 tanker, 4 teknik görevli, 20 orman işçisi müdahale etti. Yaklaşık bir saatte kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmalarını sürdürüldüğü öğrenilirken 2 hektara yakın çam ormanının zarar gördüğü öğrenildi.