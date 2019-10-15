Edinilen bilgiye göre saat 20.45 sıralarında Karacasu’ya bağlı Yenice Mahallesi Karıncalıdağ’da bulunan Bahçeköy Mevkiinde yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Yağan yağmura rağmen büyüyen yangına Nazilli Orman İletme Müdürlüğüne bağlı 5 arazöz, 2 tanker, 4 teknik görevli, 20 orman işçisi müdahale etti. Yaklaşık bir saatte kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmalarını sürdürüldüğü öğrenilirken 2 hektara yakın çam ormanının zarar gördüğü öğrenildi.
Düşen yıldırım ormanı yaktı
15.10.2019 - 23:14 | Son Güncelleme: 15.10.2019 - 23:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aydın’ın Karacasu ilçesinde düşen yıldırım orman yangınına neden oldu. Yıldırım düşmesi sonucu yaklaşık 2 hektar çam ormanı kül oldu.
Etiketler : Aydın,
656558 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/656558.aspx
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