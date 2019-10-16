Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şanlıurfa'nın Akçakele ilçesine 5 yıl önce sığınan Suriyeli Salih ailesi, Tel Abyad’ın Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu tarafından terörden temizlenmesiyle geri dönmek için gün saymaya başladı. Ülkelerine dönecek olmanın sevincini yaşayan Suriyeliler, iç savaş ve terör örgütlerinin açtığı derin yaraların da hüznünü yaşıyor. Şanlıurfa'nın Akçakele ilçesinde yaşayan Salih ailesinin sevinci de yürekleri burkuyor. 5 yıl önce Türkiye'ye sığının ve ülkesine dönmek için gün sayan Mehe El Salih, farklı duyguları bir arada yaşıyor. Kocası 3 yıl önce gittiği Tel Abyad'da ölen Mehe El Salih(, mezarını bilmediği kocasının ölüm acısını ise Tel Abyad'a birkaç kilometre uzaklıktaki Akçakale'de yaşadı.



Mehe El Salih, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum. Bundan 5 yıl önce Türkiye'ye sığındık, bize kucak açtılar ve hiçbir yardımı bizden esirgemediler. Şimdi de topraklarımızı Türk askeri ve Suriye Milli Ordusu ile geri alıyorlar. Allah, Erdoğan'dan razı olsun. Biz de topraklarımızın geri alınmasıyla inşallah yakında vatanımıza döneriz. Kocam 3 yıl önce gittiği Tel Abyad'da öldü. Şimdi geri dönüş için hazırlık yapıyoruz. Erdoğan ve Türk halkının yaptıklarını asla unutamayız" ifadelerini kullandı.