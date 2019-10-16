Kayseri'de öğleden sonra etkili olan yağmur şehir merkezinde etkili oldu. Yağışlı hava Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı'nda kar şeklinde oldu. Edinilen bilgiye göre Erciyes Dağı'nın zirvesi olan 3 bin 917 metre ile 2 bin 700 metre arasında kar yağışı oldu.
Erciyes Dağı'na kar yağdı
16.10.2019 - 16:44 | Son Güncelleme: 16.10.2019 - 16:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı'nın 3 bin 917 metre ile 2 bin 700 metre arasına kar yağdı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Erciyes Dağı,kar,
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