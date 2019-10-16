Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Genç ilçesine bağlı Çaytepe köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y. K. idaresindeki 23 AAF 125 plakalı otomobil seyir halindeyken motor kısmından alev aldı. Bu sırada, sürücü araçtan inerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan araca müdahale ederek söndürdü.Ancak otomobil, kullanılmaz hala geldi.