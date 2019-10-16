Olay, Genç ilçesine bağlı Çaytepe köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y. K. idaresindeki 23 AAF 125 plakalı otomobil seyir halindeyken motor kısmından alev aldı. Bu sırada, sürücü araçtan inerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan araca müdahale ederek söndürdü.Ancak otomobil, kullanılmaz hala geldi.
Seyir halindeki otomobil alev aldı
16.10.2019 - 17:47 | Son Güncelleme: 16.10.2019 - 17:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bingöl’ün Genç ilçesinde seyir halindeki bir otomobil alev aldı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü otomobil kullanılmaz hale geldi.
Olay, Genç ilçesine bağlı Çaytepe köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y. K. idaresindeki 23 AAF 125 plakalı otomobil seyir halindeyken motor kısmından alev aldı. Bu sırada, sürücü araçtan inerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Bingöl,
656709 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/656709.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER