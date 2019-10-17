Edinilen bilgiye göre, dün saat 00.32’de, Sahil Güvenlik ekiplerince Çeşme’nin Top Burnu açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen tespit edildi. Durdurulan lastik bot içerisindeki Suriye uyruklu 46 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan 46 kaçak göçmen, kimlik tespit işlemleri sonrası İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
İzmir’de 46 kaçak göçmen yakalandı
17.10.2019 - 01:22 | Son Güncelleme: 17.10.2019 - 01:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir’in Çeşme ilçesinde Sahil Güvenlik ekiplerince 46 kaçak göçmen yakalandı.
Etiketler : izmir,kaçak,göçmen,
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