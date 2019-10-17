Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsmet İnönü Bulvarı'nda Kızılay yönüne seyreden, sürücüsünün kimliği henüz belirlemeyen 06 ZYY 45 plakalı otomobil, alt geçit yol ayrımında bulunan demir korkuluklara çarparak alt geçide savruldu.

Araçta bulunan ve henüz kimlikleri belirlenemeyen biri kadın iki kişi ağır yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, kaza yapan otomobilden kopan parçalar, Emre A. idaresindeki 06 FV 1897 plakalı araca çarparak maddi hasara yol açtı.

Görgü tanıkları, kaza yapan otomobilin aşırı hızla ve makas atarak seyrettiğini ileri sürdü.

Kaza nedeniyle bulvar üzerindeki alt geçit Kızılay yönünde yaklaşık 1 saat süreyle ulaşıma kapandı.