Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sıra başına istenen fiyat yüksek olunca tadilat gerçekleştirilemedi. Bunun üzerine öğrencilerinin daha iyi şartlarda eğitim alması için okulun beden eğitimi öğretmeni Osman Yılmaz, teknik personel Birol Tekeli’nin de desteğiyle sıraların onarımını yapabileceğini okul idaresine iletti. Yazın tatil yapmak yerine öğrenciler için çalışan Yılmaz, onardığı sıraları tek tek zımparaladı. Yılmaz, yaklaşık bir ay boyunca gece gündüz çalışarak sınıflardaki 430 sırayı kullanıma hazır hâle getirdi. Yılmaz’ın öğrencilerin daha iyi sıralarda oturması için verdiği emek takdir topladı. Öğretmenin sıraları zımparalarken çekilen videoları, sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından seyredildi.