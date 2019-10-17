Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gaziosmanpaşa Adliyesi, 19. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya katılmayan ancak yazılı savunma yapan sanık Esenç “Babam ameliyat olacaktı. Bilerek bekletildim. Gülerek dalga geçtiler. Stresliydim. Pişmanım” ifadelerini kullandı. Tuğçe Sevi ise “Şikâyetçiyim. Dalga geçmedim” dedi. Mahkeme, sanık Fatma Funda Esenç’i ‘hakaret’ suçundan bin 740 TL adli para cezasına çarptırarak cezayı beş sene erteledi. 25 Nisan’da yaşanan olayda uçağın rötar yapması üzerine Esenç ile Sevi münakaşa etmişti. Esenç, Sevi’ye ‘çingene’, ‘sokak süprüntüsü’ gibi sözlerle hakaret etmişti. Emrah Kuş - İrem Demir İHA