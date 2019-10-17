Öğrenciler tarafından dört buçuk aylık süre içerisinde 17 kişilik bir ekiple yapılan Hızır isimli araç, tam batarya ile 200 kilometre yol giderken, 100 kilometrede 1 lira yakıyor. TUNCELİ İHA
100 kilometrede 1 lira yakıyor
17.10.2019 - 04:07 | Son Güncelleme: 17.10.2019 - 04:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Munzur Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri, 2017 yılında yaptıkları Munzur isimli elektrikli aracın çok daha iyisini yapmayı başardı.
Etiketler : hızır,araba,
656768 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/656768.aspx
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