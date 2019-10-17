Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Öğrenciler tarafından dört buçuk aylık süre içerisinde 17 kişilik bir ekiple yapılan Hızır isimli araç, tam batarya ile 200 kilometre yol giderken, 100 kilometrede 1 lira yakıyor. TUNCELİ İHA