Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA - Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Yaban Hayatı ve Ekolojisi Yönetim Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şağdan Başkaya, avcılık yaş sınırının 18 yaş olmasını eleştirdi. Başkaya “Biz 18 yaşın altına izin vermezken; Missouri eyaletinde ‘Altı yaşın üstünde’ diyor. Çocuk avcı dokuz yaşında bile olabiliyor. Bu işin çekirdekten yetişme olması lazım” değerlendirmesini yaptı. Prof. Dr. Başkaya, Türk kültüründe avcılığın Selçuklu’dan ve Osmanlı’dan beri var olduğunu belirti. Padişahların küçük yaşlardan itibaren avda zaman geçirdiğini ifade eden Prof. Dr. Başkaya konuşmasına şöyle devam etti: ABD’de avcı sayısı 19 milyondan 12 milyona düştü. Çünkü gençler artık telefon, laptopun başında vakit geçiriyor. Biz 18’in altına izin vermezken Arizona’da 10 yaşının üzerindeysen büyük ava katılabiliyorsun. Boş zamanlarınızı avcılıkla değerlendirin, laptopun başında değil. Biz de okullarda dolaşıp yaban hayatı ve avcılığı anlatıyoruz. Fakat kaçak avcılığa karşıyız” dedi.