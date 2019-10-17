Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, sabah saatlerinde Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi Dereli Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, servis aracının şoförü henüz belirlenmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç üzerinde yüksek gerilim hattının bulunduğu duvara çarptı. Çarpmanın etkisiyle servis şoförü araç içerisinde sıkışırken araçta bulunan 8 kişi de yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan sürücüyü kurtarma çalışması başlattı. Sağlık ekipleri ise yol kenarında bekleyen yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ve sıkıştığı yerden uzun uğraşlar sonucu çıkarılan şoför ambulanslarla çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı.