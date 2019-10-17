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Emekli albay başından vurulmuş halde ölü olarak bulundu
17.10.2019 - 17:24 | Son Güncelleme: 17.10.2019 - 17:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kadıköy’de silah sesi duyulması üzerine bir eve gelen polis ekipleri, emekli albay Coşkun Ö.'yü kafasından silahla vurularak ölmüş halde buldu. Olayla ilgili soruşturma yürüten polis olayın intihar olma ihtimali üzerinde duruyor.
Kaynak: İHA
Etiketler : Kadıköy,albay,
656882 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/656882.aspx
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