Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kadıköy Merdivenköy Mahallesi Lütfiye Sokak'ta ailesiyle birlikte yaşayan 71 yaşındaki Emekli Albay Coşkun Özcan, evde ölü bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 13 katlı binanın ikinci katındaki eve giren polis ve sağlık ekipleri incelemelerini sürdürüyor. Özcan’ın binaya ailesiyle birlikte 2 ay önce taşındığı öğrenildi.Polis emekli albayın beylik silahıyla intihar ettiği ihtimali üzerinde duruyor.