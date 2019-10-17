Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, B.F’nin sosyal medya aracılığıyla Suriye’nin kuzeyinde başarıyla sürdürülen Barış Pınarı Harekatı aleyhinde propaganda yaptığını belirledi. B.F. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.