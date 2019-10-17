Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, B.F’nin sosyal medya aracılığıyla Suriye’nin kuzeyinde başarıyla sürdürülen Barış Pınarı Harekatı aleyhinde propaganda yaptığını belirledi. B.F. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Barış Pınarı Harekatı aleyhinde propaganda yapan 1 kişi tutuklandı
17.10.2019 - 18:19 | Son Güncelleme: 17.10.2019 - 18:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Konya’da sosyal medyada Barış Pınarı Harekatı aleyhinde propaganda yaptığı iddia edilen 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Etiketler : Konya,
656892 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/656892.aspx
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