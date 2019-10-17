Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'nda 9 gün önce gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan E.A.(34) bacaklarından yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alınırken, silahlı saldırganlar kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili U.G. ve Ü.B.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen 2 kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.