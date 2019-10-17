Resülayn’ın özellikle batı kısmında yer alan yerleşim yerlerinin arasından yükselen silah sesleri, Ceylanpınar kent merkezinden de duyuldu. Zaman zaman fırtına obüsleri, verilen koordinatları ateş altına aldı. Resülayn’ın ara sokaklarında tank sesleri de duyuldu. İzli mermiler kentin her bölgesinden görüldü. İlçede askeri hareketlilik devam ediyor.
Resülayn’da çatışmalar devam ediyor
17.10.2019 - 23:42 | Son Güncelleme: 17.10.2019 - 23:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Resülayn’dan çatışma sesleri yükselmeye devam etti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Resulayn,
656937 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/656937.aspx
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