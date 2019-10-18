Gaziantep üzerinden gelen Polis Özel Harekat timleri mayına dayanıklı zırhlı araçlarla Kilis üzerinden Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçti. Özel Harekat polisleri, Fırat Kalkanı bölgesinde bulunan Azez’e gitti.
Suriye’ye Polis Özel Hareket takviyesi
18.10.2019 - 11:50 | Son Güncelleme: 18.10.2019 - 11:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kilis’ten Suriye'ye Fırat Kalkanı bölgesinde görev yapmak üzere Polis Özel Harekat timleri ile araçları gönderildi.
Etiketler : Suriye,Polis Özel Hareket,
657028 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/657028.aspx
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