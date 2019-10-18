Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

24 Haziran 2018 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimi'nde Kadıköy'deki bir ilkokulda tartıştığı AK Parti Kadıköy İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Y.'nin başörtüsünü çekerek ittikleri iddia edilen Emel O.(89) ve Sühendan G.'nin (77) ‘kasten yaralamaya teşebbüs’ suçundan yargılandığı davanın karar duruşması görüldü. Anadolu 18. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya müşteki Zeynep Y. ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada müşteki avukatı söz alarak, sanıkların cezalandırılmasını istedi. Sanıkların avukatı ise, müvekkillerinin beraatını talep etti.

Mahkeme, sanık Sühendan G.'nin halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılayarak kamu barışını bozmaya elverişli eylemi nedeniyle 5 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Sanığın kişiliği, ekonomik ve sosyal durumunu dikkate alan mahkeme, hapis cezasını adli para cezasına çevirerek sanığı 3 bin lira para cezasına çarptırdı. Sanık Emel O. hakkında ise suçu işlemediğinin sabit olduğu gerekçesiyle beraat kararı verildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan AK Parti Kadıköy İlçe Başkanı Avukat Aydoğan Ahıakın, “Hak yerini buldu, bu dava sadece partimiz mensubu başörtülü kardeşimize değil onun şahsına, onuruna ve dini değerlere yapılmış bir saldırıyla ilgili olması nedeniyle çok önemliydi. Bu çirkin saldırının hukuk önünde karşılıksız kalmaması gerekirdi. Mahkeme tarafından mahkumiyet kararı verildi” dedi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sırasında siyasi parti temsilcisi olarak Kalamış Şehit Murat Özyalçın İlkokulunda bulunan müşteki Zeynep Y. ile oy kullanmak amacıyla okula gelen şüpheliler arasında tartışma yaşandığı belirtilmişti. Tartışma sırasında şüpheliler Emel O. ve Sühendan G.'nin müştekinin başörtüsünü çekerek ittikleri, araya giren kişilerin şüphelilere engel olduğu kaydedilmişti. Hazırlanan iddianamede, şüpheliler Emel O. ve Sühendan G.nin ‘kasten yaralamaya teşebbüs’ suçundan 3 aydan 9 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.