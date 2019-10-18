Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kırıkkale’de 18 Ağustos’ta eski kocası Fedai Varan (43) tarafından bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut’un (38) 10 yaşındaki kızı F.B.V. için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının talebi üzerine Kırıkkale Sulh Hukuk Mahkemesince görevlendirilen Avukat Enver Kılıç vasi olarak atanmıştı.

Emine Bulut'un babası Ahmet Bulut torunu için Kırıkkale 1. Hukuk Mahkemesine başvurarak vasi tayini istedi. Bugün görülen mahkemede 10 yaşındaki F.B.V, dede Ahmet Bulut'a vasi olarak verildi.

"Kayyum olarak kızımız dedesine vasi olarak verildi"

Kırıkkale'de özel bir okulda eğitim gören 10 yaşındaki F.B.V, için okula gelen ünlü sanatçı Haluk Levent burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bugün güzel bir haber aldık. Kayyum olarak kızımız dedesine vasi olarak verildi. Avukatlarda bugün mahkemedeydi bizlerde sevgili Emine Bulut'un avukatlığını yapmaya devam edeceğiz. Bizim avukatlarımız devam edecek" dedi.

"Okula geleceğim diye söz vermiştim"

Levent, "Bilge'ye telefonla konuşurken sözüm vardı okula geleceğim diye. Bu sözü tutmak istedim çok mutluyum onu göreceğim için. Geçtiğimiz günlerde biz sarılmıştık Ankara'da fakat yayınlamamıştık. Ben kızımızın annesinin başına gelen o talihsiz olaydan sonra kızımızın o göz yaşlarını haykırışlarını bütün ülke olarak gördük tanık olduk. Ben ülkemin, milletimin, halkımın hepsinin o kızın güler yüzünü görmesini istemiştim ve onunlar görüntülü telefon görüşmesi yapmıştım. Sohbet etmiştim. O da beni sevdiğini söylemişti. O zaman dedim ben sana söz veriyorum okuluna geleceğim demiştim. O da 'çok sevinirim' demişti. Ben de bu sözümü yerine getirmek istedim, amacım bu. Ona şarkılar söyleyeceğim, gitarımı getirdim. Birlikte vakit geçireceğiz" şeklinde konuştu.

Daha sonra Haluk Levent basına kapalı olarak okulda F.B.V. ve öğrenciler için etkinlik düzenledi.