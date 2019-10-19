Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afyonkarahisar’ın merkeze bağlı üç bin nüfuslu Beyyazı beldesinde Fehmi Gümüştaş (51) ve yedi kişilik ailesine ait evde, bir ay önce mutfaktaki elektrik prizlerinden kaynaklandığı düşünülen bir yangın çıktı. Aynı gece hiçbir elektrik bağlantısı bulunmayan evin hemen kenarındaki samanlık da alev aldı.

Olaydan iki gün sonra Fehmi Gümüştaş’ın aynı evde birlikte yaşadığı gelini Medine Gümüştaş’ın odasında da bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Ev, kullanılmaz hâle gelerek yıkıldı. Bu durum üzerine Gümüştaş ve ailesi kızlarının evinde yaşamaya başladı. Bu sefer de kızlarının evi yandı. Aile, aynı gün bir akrabalarının evinde misafir olarak kalmaya başladı. Bir gün sonra misafir oldukları evin çatısı da esrarengiz bir şekilde tutuştu. Ailenin meselelerini basın mensuplarına anlattığı sırada gelin Medine Gümüştaş’ın kıyafetleri de kameralar önünde bir anda yanmaya başladı. Aile son bir ay içerisinde peşlerini bırakmayan bu olaylar zincirinin ardından beldede istenmeyen kişiler olarak anılmaya başladı.

Baba Fehmi Gümüştaş “Gittiğimiz yerde yangın çıkıyor. Artık yangına karşı sabaha kadar nöbet tutuyoruz. Şu ana kadar üç ev, bir samanlık ve bir köy odası ile beş yerde yangın çıktı” dedi. Akrabalarının kabul etmediği gibi kendilerinin de kimsenin evine gitmek istemediklerini dile getiren Gümüştaş, giyecek kıyafetlerinin de kalmadığını belirterek yetkililerden yardım istedi.



Afyonkarahisar Valiliği ve belde belediyesi Gümüştaş ailesine sahip çıkarak, iki konteyner tahsis etti. Aile yaklaşık 10 gündür, bir parka yerleştirilen konteynerlerde yaşıyor.