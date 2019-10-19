Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Şener Şen’in 26 Aralık 1941 tarihinde Adana’da Seyhan ilçesindeki Kuruköprü Mahallesi, 33.011. Sokak’ta dünyaya geldiği ev, bakımsızlık sebebiyle yıkılma tehlikesi altında. Osmanlı-Türk mimarisine sahip ve en az 100 yıllık olduğu değerlendirilen ev, Şener Şen’in kendisi gibi aktör olan ve babası Ali Şen tarafından 1951 yılında satıldıktan sonra iş yeri olarak kullanıldı. Altı sene evvel çıkan yangın sebebiyle evin çatısı çöktü ve ev sahipleri binayı kullanıma kapattı. Tarihî bina şimdi uyuşturucu madde kullananlar ve evsizlerin mekânı oldu. Bölgenin en eski esnafı olan 77 yaşındaki terzi Selâhattin Yılbaşı, binadan düşen parçalar sebebiyle park eden otomobillerin zarar gördüğünü söyledi. Yılbaşı “Kimse oturmuyor evde. Harabeye dönen ev yıkılsa ölenler olur. Bizim arabanın üzerine taş düştü yukarıdan. Belediye yaptırsın, tarihe kazandırsın burayı” diye konuştu. Selim Ağaçdalı isimli vatandaş ise Adana Valiliği ve Adana Büyükşehir Belediyesinden önce Şener Şen’in kendi hatırasına sahip çıkması gerektiğini ifade etti. Vatandaşlar evin sergi veya kütüphaneye çevrilmesini istiyor. İHA