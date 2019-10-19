Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’da gece saatlerinde başlayan sis sabahın erken saatlerinde etkisini sürdürüyor. Sis, yüksek kesimlerde etkisini gösterirken E5 Karayolunda da etkili oldu. E5 Karayolunda yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi kısaldı, bu nedenle sürücüler zor anlar yaşadı.

Kent genelinde etkili olan Sis’in gün içerisinde de etkisini sürdürmesi bekleniyor.