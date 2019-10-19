Çanakkale Boğazı'nda yaşanan sis sebebiyle deniz ulaşımında aksamalar yaşandı. Görüş mesafesinin düşmesi deniz ulaşımını da olumsuz yönde etkiledi. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi yetkilileri, boğazı saat 02.15 itibariyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapattı. Ayrıca telsizle gemi kaptanları bilgilendirildi. Boğaza giremeyen gemiler demir bölgelerinde beklemeye başladı.
Çanakkale Boğazı sis nedeniyle gemi trafiğine kapatıldı
19.10.2019 - 09:27 | Son Güncelleme: 19.10.2019 - 09:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çanakkale Boğazı’nda etkili olan yoğun sis sebebiyle boğaz çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Çanakkale Boğazı,sis,gemi trafiği,kapatıldı,
657227 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/657227.aspx
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