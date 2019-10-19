Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sivas Merkezde bulunan Şehit Talha Emre Zileligil Ortaokulu öğrencileri ülkemizin Barış Pınarı Harekatı'nda elde ettiği diplomatik zafere karşı Türk Bayrağı koreografisi yaparak destek verdiler.

Ellerinde Türk bayrakları taşıyan yaklaşık 250 öğrenci okul bahçesinde çizilen Türk Bayrağına bedenleri ile şekil vererek koreografilerini oluşturdular. Daha sonra öğrenciler asker selamı vererek hep bir ağızdan "Vatan sana canım feda, her Türk asker doğar" sloganları atarak İstiklal Marşı'nı okudular.

O anlar ise havadan da görüntülendi.