Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza Aşağı Hisar Mahallesi Hükümet Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Rauf Denktaş Köprüsü istikametine seyir halindeki Murat Oğuz’un kullandığı otomobil, Mithatpaşa Caddesinde Manavgat ırmağı istikametine gitmekte olan Ali Yılmaz’ın kullandığı aracın kontrolsüz kavşakta çarpıştı. Murat Oğuz’un kullandığı otomobil çarpmanın şiddetiyle yol kenarında park halindeki otomobile ve bahçe duvarına çarparak durabildi.

Kazada yaralanan araç sürücüsü Ali Yılmaz, 112 sağlık ekibi tarafından olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Manavgat devlet hastanesine kaldırıldı.

Kaza yapan araçların ikisinin de hızlı olduğu, hükümet caddesinde seyir halindeki aracın kontrolsüz kavşakta sağdan gelen aracın geçiş üstünlüğü kuralını ihlal ettiği belirlendi.