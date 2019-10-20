Alınan bilgiye göre, Osman Kayhan idaresindeki 59 TA 930 plakalı otomobil, Kazak Gölü mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Uğur Bayçelebi'ye çarptı. Otomobil daha sonra ağaçlık alana girdi ve ağaçlara çarpıp durdu. Kazada yaralanan sürücü Osman Kayhan, araçta bulunan Onur Kaya ve yaya Uğur Bayçelebi ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tekirdağ'da trafik kazası: 3 yaralı
20.10.2019 - 01:52 | Son Güncelleme: 20.10.2019 - 01:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
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657344 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/657344.aspx
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