Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyarbakırlı Remziye Akkoyun, 4 yıldır kayıp olan oğlu Azad’ın PKK’lılar tarafından kaçırıldığını söyleyerek, 3 Eylül Salı günü oturma eylemi başlattı. Türkçe bilmediği için Kürtçe konuşan anne Akkoyun şunları söyledi: Defalarca parti binasına geldim oğlumu verin bana geri getirin dedim. Fakat kimse sesime kulak vermedi. Oğlum Azad’ın diğer 2 ağabeyi de HDP’liler yüzünden şu anda cezaevinde. Oğlumu bana geri getirmelerini bekliyorum. Artık tahammülüm kalmadı. Oğlumun hasretinden geceleri yatamıyorum, hasta oldum. Oğlumu getirmeseler Suriye’ye gideceğim. Ya oğlumu verecekler ya da ben Suriye’ye gidip oğlumu almadan gelmeyeceğim.