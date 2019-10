Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetemizin uzun süredir gündemde tuttuğu “süresiz nafaka” ve “çocuk icrası” konularının ikinci pakette yer alacağını duyurdu. Erdoğan, nafaka ödemelerine bir düzenleme getirileceğini, icra için de çocuk teslim merkezlerinin kurulması yönünde çalışma yürüttüklerini aktardı. Bu açıklama, on binlerce mağdur anne ve babaya umut ışığı oldu. Gözler, önümüzdeki günlerde tamamlanması beklenen ikinci yargı paketine çevrildi. Biz de ailelerin paketten beklentilerini Süresiz Nafaka Mağdurları Platformu Sözcüsü Mesut Özcan’a sorduk. Özcan, 31 yıldır yaşanan nafaka probleminin artık ortadan kalkmasını istediklerini ifade ederek, şunları söyledi: Yeni nafaka ödeme sisteminde alt-üst sınır yasalarla belirlenmeli. Nafaka alacaklısının nafaka aldığı süre içerisinde, mesleki eğitim kursunda eğitim alması ve sonrasında İŞKUR’a müracaatın zorunlu tutulması gerektiğini düşünüyoruz. Boşanma davalarının uzun sürmesi sebebiyle, yıllarca tedbir nafakası ödemek zorunda kalıyoruz. Bu davaların en geç 450 gün içinde sonuçlandırılmasını, tedbir nafakasının, süreli nafaka düzenlemesi kapsamında süreye dâhil edilmesini istiyoruz. En çok can yakan uygulama ise üç ay tazyik hapsi. Nafaka yükümlülüğünü yerine getirmeyen 25 bin kişi, bu sebeple cezaevine girdi. İnsanlık dışı bu uygulamadan bir an önce vazgeçilmeli.

EVLİLİK FONU DEVREYE GİRSİN

Nafaka alan kişi, süre sonunda yoksulluğun ortadan kalkmadığını delilleriyle ispatlaması hâlinde devlet tarafından ‘Evlilik Fonu’ devreye sokulsun. Fon için evlilik akdinde alınan işlem ücretine ‘Evlilik Fonu katkı payı’ eklenmesini öneriyoruz. Aileler, çocuklarını icra dairelerine başvurup haczederek görebiliyor. Bunun için 500 TL ücret ödüyor. Bu işlem kaldırılmalı. Çocuk teslim merkezleri bir an önce kurulmalı. Okullar, geçici olarak teslim merkezi olarak kullanılabilir.