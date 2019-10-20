Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Trump'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazdığı mektuba ünlü şair Abdurrahman Delen, “Sen kafayı mı yedin Trump?” isimli türküyle anlamlı bir cevap verdi. Şair ve ozan Abdurrahman Delen, mektup skandalına dair yazdığı şiiri besteleyip stüdyoya girdi. Hazırladığı ilginç eserine bir de klip hazırlatan Delen, “Kritik günlerimizde 9 Ekim günü Türkiye Cumhurbaşkanımıza ABD Başkanından gelen mektubun içeriği açıklanmasa da dengesiz hareketleriyle bilinen Başkan Trump sık aralıklarla bizleri küçük düşürmekten geri kalmıyor. Biz Türk halkı böyle zamanlarda kırgınlıkları bir kenara bırakır ve kenetleniriz. Türkiye Cumhuriyeti ve TSK tüm partilerin ve halkımızın da desteğini arkasına alarak sınır güvenliğini ön planda tutarak hareket etmektedirler. Bizleri her defasında küçük görmeye çalışan ABD Başkanı Trump'a yaptığımız türkünün klibini binlerce kişi tıklayarak rekora götürüyor” dedi.